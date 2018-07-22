Karaciğer vücudunuzun metabolizmasını hızlandırmanın yanı sıra biriken zararlı toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacak önemli bir organdır.Sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilmeniz için karaciğer sağlığınıza önem vermeniz gerekmektedir. Biraz ilginç gibi görünse de karaciğer iyi çalışmadığı zamanlarda kilo vermekte zorlaşabilir. Özellikle kilo vermek isteyip de veremeyen kişiler karaciğer sağlığını ihmal etmemelidir.Peki karaciğeri yenileyen besinler nelerdir? Karaciğeri yenilemek için hangi besinleri tüketmek gerekir? Karaciğer rahatsızlıklarına karşı nasıl beslenmek gerekir? Karaciğer yağlanmasına iyi gelen yiyecekler nelerdir? İşte karaciğerinizi yenileyen besinler...