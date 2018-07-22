Kuru pilavın dostu turşu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklardan koruyor. Bağırsak florasını zenginleştiriyor. Sindirimi destekliyor. Kabızlığı bitiriyor. Kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalarının düzenli tüketmesi gerekiyor. Kanserden koruyan turşu, kramları ve ağrıları kesiyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor.
Kabızlığın çaresi turşuda!
Etiketler: Kanserden , kabızlık , Hastalıklardan
- 22 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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