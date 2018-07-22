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Kabızlığın çaresi turşuda!

Kabızlığın çaresi turşuda!
Kuru pilavın dostu turşu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. koruyor. Bağırsak florasını zenginleştiriyor. Sindirimi destekliyor. Kabızlığı bitiriyor. Kan şekerini dengeliyor. Diyabet hastalarının düzenli tüketmesi gerekiyor. koruyan turşu, kramları ve ağrıları kesiyor. Kalp damar hastalıklarından koruyor.
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