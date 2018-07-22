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obez yapıyor

Gazlı içecek obez yapıyor
Sıcak yaz günlerinde serinletici içecekler ferahlatıyor. Ancak üzerinde 'diyet', 'şekersiz' yazanlar, aldatıyor! Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıklar Uzmanı Prof. Dr. Mitat Bahçeci gazlı diyet içeceklerin gazındaki gizli tehlikeye dikkat çekiyor. Bu içeceklerin, içerdikleri şekerden dolayı obezite ve diyabet gibi hastalıklarla neden olduğunu vurguluyor. "ler şekerli de olsa (kola, gazoz vs.) şekersiz de olsa (soda, diyet kola vs.) iştah hormonunu artırıyor, obeziteye yol açıyor. Sonuçta ister şeker içersin isterse de şekersiz olsun, gazlı içecekler iştah hormonunun çalıştırır" diyor.
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