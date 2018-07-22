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Şekeri ve tansiyonu düşüren , libidoyu yükseltiyor. Cinsel gücü artırıyor. ü düşürüyor. Kalbi koruyor

Aşk acısı
Yemeklere lezzet katan acı biber, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Eski tarihlerde 'Mucizevi bitki' dediği , sindirim sistemini hızlandırıyor. İştah açıyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor.



Afrodizyak etkisi ile libidoyu yükseltiyor. Vücut ısısını artırarak dolaşımı hızlandırıyor. Bu özelliğiyle cinsel performansı artırıyor. Gripten koruyan, kesen biberin diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

Kötü kolesterol seviyesini düşürür.
Kalp krizi geçirme riskini azaltır.
Mide ülserini engeller.
Zayıflamaya yardımcı olur.
Sindirimi rahatlatır. Kabızlığı giderir.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kanserli hücrelerin küçülmesini sağlar.
Kan şekerini düzenler.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Şişkinliği giderir.
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