Aydın'ın Nazilli ilçesinde, dün gece öfkeli koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki eşiyle kayınpederinin dükkanını boşaltmalarına kızan bir kişi, kayınpederinin evini çift pompalı tüfekle bastı. Olayda 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Cinayet zanlısı Mustafa duran bugün polise gelerek teslim oldu.

KAYINPEDERİNİN EVİNİ BASIP KATLİAM YAPTI

Önce art arda silah sesleri duyuldu. Sonra çığlıklar yükseldi. Aydın'da öfkeli bir koca, kayınpederinin evinde dehşet saçtı. Nazilli'de oturan Mustafa Duran, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederinin plastik malzeme sattığı dükkanı başıltmalarına ve kilidi değiştirmelerine sinirlendi. Çift pompalı tüfekli kayınpederinin zafer mahallesindeki evini bastı.

​5 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Mustafa Duran, yanında getirdiği 2 pompalı tüfekle evin içinde rastgele ateş açtı. Çığlıkların yükseldiği evde can pazarı yaşandı. Evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç olay yerinde, diğer kayınbirader Bekircihan Karakılıç ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Mustafa Duran'ın eşi Tülin Duran, kızı Tuğçenur Duran, ölen Bekircihan Karakılıç'ın eşi Serpil Karakılıç ve kızı Şükran Karakılıç ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





