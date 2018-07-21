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'de paniği

Göztepe'de dere ıslah çalışmaları sırasında yapan bölgeden geçen ana borusunu deldi. Borudan etrafa sızmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Kadıköyde doğalgaz paniği

'de dere ıslah çalışmaları sırasında yapan ana borusunu deldi. Çevreye sızarken, ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

SONDAJ MAKİNESİ DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ

Olay bu sabah saat 09:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy Göztepe'de dere ıslah çalışmaları sırasında sondaj yapan iş makinesi bölgeden geçen ana doğalgaz borusunu deldi. Borudan etrafa gaz sızmaya başlayınca olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken bölgeye kimse yaklaştırılmadı. Bölgede çalışmalara devam ediyor.

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  • 21 Temmuz 2018, Cumartesi 10:55
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