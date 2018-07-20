Türkiye karşıtlığıyla bilinen BBC, bu kez Van'da övgü dolu bir habere imza attı. Van kahvaltısının eşsiz olduğunu belirten BBC, "Van'da kahvaltı öyle önemlidir ki ana caddeye paralel sokaklardan biri halk arasında 'Kahvaltıcılar Sokağı' olarak bilinir. Türk kahvaltısı, çeşit çeşit peynir, zeytin, yumurta, reçel, sucuk, bardaklar dolusu çaydan oluşan bir ziyafet gibidir ve Türkiye'nin en güzel mutfak geleneklerinden biridir. Ülkenin her yerinde günün en önemli yemeği olarak görülse de kahvaltının en özel olduğu şehir Van. Mutlaka gidin, kahvaltı yapın" diye yazdı.
Eşsiz bir kahvaltı
İngiliz BBC, Van kahvaltısının çok özel olduğunu belirtip, övdü: Kahvaltının en ciddiye alındığı şehir Van’da kahvaltı yapmalısınız...
- 20 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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