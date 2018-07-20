4 bin avro maaşı duyan koştu! Gerçek ortaya çıkınca hayatlarının şokunu yaşadılar

İlginç olay, Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, internet üzerinden 'Norveç'te 4 bin avroya şoförlük' yazılı ilanı gördü. İlanın ardından telefona sarılan şoförler, kayıt işlemleri için önce Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç'e götüreceğini vadeden bir şahısla tanıştı.