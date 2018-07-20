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4 bin avro maaşı duyan koştu! Gerçek ortaya çıkınca hayatlarının şokunu yaşadılar

Antalya'da bir şahsın yurt dışında aylık 4 bin avro maaşla iş vaadinde bulunup kendilerini dolandırdığını iddia eden 55 şoför, polise şikayette bulundu. Şoförleri minibüsle getiren 2 şoför de taşıma ücretini alamadığını ileri sürerek aynı şahıs hakkında ayrıca şikayette bulundu.

4 bin avro maaşı duyan koştu ama...

İlginç olay, Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir alışveriş merkezinin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, Türkiye'nin farklı şehirlerinde şoförlük yapan 55 kişi, internet üzerinden 'Norveç'te 4 bin avroya şoförlük' yazılı ilanı gördü. İlanın ardından telefona sarılan şoförler, kayıt işlemleri için önce Antalya'nın Alanya ilçesine gelerek kendilerini Norveç'e götüreceğini vadeden bir şahısla tanıştı.

  • 20 Temmuz 2018, Cuma 10:54
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