Okullar ne zaman açılacak sorusu yüz binlerce öğrenci ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler 38 gündür tatilin tadını çıkarıyor. Tatilin bitmesine uzun bir süre olmasına rağmen öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Okullar'ın açılacağı o tarih...