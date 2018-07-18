Okullar ne zaman açılacak sorusu yüz binlerce öğrenci ve ailesi tarafından yakından takip ediliyor. 9 Haziran'da karne heyecanı yaşayan öğrenciler 38 gündür tatilin tadını çıkarıyor. Tatilin bitmesine uzun bir süre olmasına rağmen öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. İşte Okullar'ın açılacağı o tarih...
MEB o tarihi açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
9 Haziran'da karne heyecanı yaşayan binlerce öğrenci yaz tatilinin keyfini çıkarırken Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi de belirledi. Peki ama 2018-2019 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar ne zaman açılacak? Sömestr tatili ne zaman olacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte 2018-2019 eğitim öğretim yılı ile ilgili önemli tarihler...
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı , MEB
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