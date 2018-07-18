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  1. Okullar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu

Kapısı'nda rekor kırıldı

Türkiye'nin batıya açılan kapısı olan Kapısı'ndan dün Türkiye'ye gelen 37 bin 138 yolcu ile tüm zamanların rekoru kırıldı.

Kapıkule Gümrük Kapısında rekor kırıldı

Kapısı'ndan Türkiye'ye gelen yolcu sayısı dün, tüm zamanların rekor düzeyine ulaştı.

Alınan bilgiye göre, Bulgaristan'dan yurda giriş için Kapıkule'yi kullananlar yoğun araç trafiğine neden oldu.

Emniyet Müdürlüğü ve Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin takviyeli ve yoğun çalışmaları sonucunda, yolcu giriş işlemleri sıkıntısız tamamlandı. 24 saat içinde gümrük kapısından 37 bin 138 kişi geçiş yaptı ve bir rekora imza atıldı.

İki yıl önce 24 saat içinde Kapıkule Gümrük Kapısı'ndan geçen yolcu sayısı 10 Temmuz 2016 tarihinde en yüksek düzeye ulaşmış, 36 bin 965 kişi olarak tespit edilen yolcu giriş sayısı o dönem rekor olarak kaydedilmişti.

Dünkü yolcu girişi bu rekoru egale etmiş oldu. Geçişlerin yoğun olmasında Avrupa'da okulların tatil olması etkili oldu.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 11:27
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