İşkence adası

İSTANBUL Adalar'da elektronik eşya bayisi olan Hayati Karaca'nın küçük oğlu Murat Sezgin Karaca'nın evinden 15 gün önce 20 bin TL çalındı. Karaca ve ağabeyi Uğur ise şüphelendikleri lise öğrencisi A.'yı (16) sokakta yakaladı. A.'ya, 'Eve girip parayı kim çaldı' diye soran kardeşler, "Ben yapmadım, Y.A. çaldı" cevabını aldı. Bunun üzerine ikili, 15 Temmuz gecesi liseli Y.A.'nın (16) evini bastı. Çocuğu işyerinin deposuna götüren iki kardeş, burada işkence yaptı.
Y.A.'yı zincire bağlayıp yaklaşık 2.5 saat işkence dehşeti yaşatan ikili, çocuğun üzerinde sigara söndürdü, karnına, gözüne ve kulağına tornavida sokmakla tehdit etti. 'Para evde' diyerek işkence yapan Karaca kardeşlerden kurtulan çocuk, darp raporu aldı. Cani kardeşler ise tutuklandı.
ERHAN ÖZTÜRK
Y.A.'yı zincire bağlayıp yaklaşık 2.5 saat işkence dehşeti yaşatan ikili, çocuğun üzerinde sigara söndürdü, karnına, gözüne ve kulağına tornavida sokmakla tehdit etti. 'Para evde' diyerek işkence yapan Karaca kardeşlerden kurtulan çocuk, darp raporu aldı. Cani kardeşler ise tutuklandı.
ERHAN ÖZTÜRK
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