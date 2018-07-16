Vitamin, mineral ve lif zengini elmanın faydaları saymakla bitmiyor. Cildi güzelleştiren, kalbi koruyan elma kilo vermeye de yardımcı oluyor. Bir tanesi 50 kalori içeren elma sindirimi destekliyor. Dişleri beyazlatıyor. Ağızdaki bakteri sayılarını azaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Araştırmalar haftada en az 5 elma yemenin akciğerleri güçlendirdiğini ve astım şikayetlerini azalttığını gösteriyor. Alzheimer'a yakalanma riskini de azaltan elma, kataraktı önlüyor. Kötü kolesterolü düşürüyor.
Kolestrole çare günde 1 elma
Etiketler: Kolestrole , cilt , bağışıklık , Alzheimer , Dişleri , vitamin , Araştırmalar
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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