Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından içerde mahsur kalan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin kurtarılış hikayesi beyaz perdeye taşınacak. Tayland'da yaşayan ABD merkezli Pure Flix Entertainment adlı film şirketinin ortaklarından Michael Scott olayın çok dokunaklı olduğunu belirterek, film için senaryo üzerinde çalışacaklarını söyledi.
O çocukların hayatı film oluyor
Etiketler: Tayland
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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