Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti.
Son dakika! Leyla Aydemir olayında flaş gelişme! Küçük Leyla'nın katili bulundu mu?
Ağrı'da kaybolduktan yaklaşık 20 gün sonra ölüsü bulunan Leyla Aydemir olayında flaş bir gelişme yaşandı. Küçük Leyla'nın kıyafetleri bulunduğu alanın 200 metre ötesinde bulundu. Peki ama Leyla Aydemir nasıl öldü? Küçük Leyla'yı kim öldürdü? Leyla Aydemir öldürüldü mü? Küçük Leyla'yı kim kaçırdı? Küçük Leyla'nın otopsi sonucu çıktı mı? Leyla Aydemir nasıl bulundu? Küçük Leyla'nın katili bulundu mu? İşte Küçük Leyla (Leyla Aydemir) olayıyla ilgili tüm detaylar...
Ağrı'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan 15 Haziran tarihinde kaybolan minik Leyla'nın cansız bedeni arama kurtarma çalışmalarının 18'inci gününde köye 3 kilometre uzaklıkta dere kenarında bulunmuş yapılan otopsinin ardından toprağa verilmişti.
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