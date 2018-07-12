KPSS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS yani Kamu Personel Seçme Sınavı için nefesler tutuldu. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmek isteyen lisans mezunları, bütün sene hazırlandığı KPSS sınavına girmek için gün sayıyor. ÖSYM sınav için başvuruları en son 24 Mayıs'ta almıştı. KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak. KPSS lisans sınavı için, sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI

​ÖSYM'den yapılan açıklamada, KPSS lisans sınav yerleri 12 Temmuz 2018 saat 16.30 itibari ile https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinde öğrenilebiliyor.

KPSS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

"2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EĞİTİM BİLİMLERİ SINAVI GİRİŞ YERLERİ DE AÇIKLANDI

ÖSYM lisans sınav yerlerinin açıklandığını duyurduktan hemen sonra eğitim bilimleri sınavı için de yerlerin açıklandığını duyurdu.

"22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS SINAVI NE ZAMAN? 2018 LİSANS

​Linsan mezunlarının girdiği KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim bilimleri sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans sınav sonuçları 31 Ağustos 2018'de açıklanacak.

2018 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre, KPSS lisans alan bilgisi sınavının ilki 28 Temmuz'da, ikincisi 29 Temmuz'da gerçekleşecek. Bu sınavların sonuçları da 31 Ağustos 2018'de açıklanacak. KPSS öretmenlik alan bilgisi sınavı ise 5 Ağustos'ta gerçekleşecek ve sonuçları yine 31 Ağustos'da açıklanacak.