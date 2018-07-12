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fiyatları ne kadar olacak? çıkacak?

Askerlik çağına gelmiş çok sayıda gencin merakla beklediği le ilgili her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kulislerde bedelli askerlik yaşı ile ilgili farklı iddialar dolaşırken bedelli askerlik bekleyenlerin çoğunun kafasında da ücret sorusu var. Peki bedelli askerlik fiyatları ne kadar olacak? Bedelli askerlik yaşı kaç olacak? çıkacak? 'dan bedelli askerliğe ilişkin çok önemli açıklama

Bedelli askerlik fiyatları ne kadar olacak?

AK Parti , ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan çok sayıda gencin olduğunu, sorunun kalıcı olarak çözülmesini istediklerini belirtti.

'de askerlik çağında olanların önemli bir kısma merakla bedelli askerliğin çıkacağız tarihi bekliyor. Akıllardaki soru işaretlerinden biri de bedelli askerliğinin nasıl fiyatlandırılacağı konusuydu.

"5 AYLIK ASKERLER OPERASYONA GİTMİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuyla ilgili olarak, "Bu çok büyük bir problem. Bu konuda adım atmak istiyoruz. Daha makul fiyatlarla bir çalışma yapabiliriz. 3 aylık 5 aylık askerler operasyona gitmiyor. Ülkede askerlikle ilgili sorun yaşayan gençlerin olmamasını istiyoruz. Bedelliyi çok daha kalıcı, bir sorun olarak ele alıp çözmek istiyoruz" dedi.

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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe 14:04
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