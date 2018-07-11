Son dakika! Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz'da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınarak, 23 Temmuz'da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:



"Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."