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Son dakika! Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı! Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama

Sözleşmeli öğretmenlik başvurusunda bulunan binlerce öğretmen adayının sözlü sınav sonuçları açıklandı. Peki ama sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nereden sorgulanır? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları nasıl sorgulanır? Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları sorgulama...

Öğretmen adayları dikkat! O sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmen adaylarının merakla beklediği mülakat sonuçlarını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz'da yapılabilecek. Atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınarak, 23 Temmuz'da ise atamalar gerçekleştirilecek.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 11:11
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