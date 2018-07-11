Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da gözaltına alındığı öğrenildi. Babuna, adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınmıştı.

OKTAR BABUNA KİMDİR?

Oktar Babuna (d. 1962), adına yapılan ilik bulma kampanyasıyla tanınır. TGRT'de yaratılışçı belgesel ve programlar sunduğu zamanlardan ve Harun Yahya belgeselleriyle tanınan Jinekolog Prof. Dr. Cevat Babuna'nın oğludur. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Babuna jinekoloji konusunda eğitimini devam ettirdi. Daha sonra beyin cerrahisi alanına yönelerek Amerika'ya gitti (Haziran 1988). 1994'te Türkiye'ye döndü. 1997 yılında eksik rotasyonlarını tamamlamak üzere Şişli Etfal Hastanesi'ne atandı. Daha sonra buradaki görevinden de istifa etti.

Özel Alman Lisesi'nden, devamında ise İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu.

İlik kampanyası

Babuna adını, 1999 yılında kan kanseri olduğu ve tedavi için ilik nakli gerektiğini duyuran gazete ilanı ve başlattığı ilik kampanyası ile duyurdu. Kampanyada 160 bin kişiden ilik ve kan örneği alınmasının ardından örneklerin 120.000'inin kaybolması suçlamasıyla yargılandı. Adnan Oktar (Adnan Hoca, Harun Yahya) ile bağlantısı olduğu ve kan ve ilik örneklerinin Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildiği iddialarıyla gündeme geldi. Kan ve ilik kampanyasında Akit ve Millî Gazete 16 sayfalık özel eklerle kampanyaya katılmıştır. Kampanyada kuşkular olduğu gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Osman Durmuş tarafından soruşturma başlatıldı. Toplanan ilik ve kanların Türk sağlık mercilerine iade edilmesi için girişimde bulunmuşsa da büyük oranda başarısız olmuştur. Sağlık Bakanlığı'nın girişimiyle Türkiye'de durdurulan kampanyanın Avustralya'da sürdürülmeye çalışılması üzerine Türk yetkililer Avustralya bakanlığını uyararak kampanyanın durdurulmasını sağlamışlardır.

"Oktar Babuna Kampanyasında Belgeler: Genişletilmiş 2. baskı" başlığıyla Harun Yahya yayınlarının basıldığı "Vural Yayıncılık" imzasıyla basına dağıtılan kitapçık kampanyadaki Adnan Oktar kuşkularını güçlendirmiştir. Oktar Babuna, Adnan Oktar aleyhine açtıkları davada, anne ve babasının Sabetaycı olduğunu ileri süren ifadeler vermiş, bu konuyla ilgili olarak basında yer almıştır.