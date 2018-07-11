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Şeker hastaları dikkat! Bu şikayetleri yaşıyorsanız...

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Şeker hastaları dikkat! Bu şikayetleri yaşıyorsanız...

71 yaşındayım. Şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 3 sene oldu, bende tık yok. Yani hareket yok. Ne yapmalıyım?

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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 08:03
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