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Anne babalar dikkat! Ölüm oyuncağı...

Çocukların son dönemde sıkça oynadığı "su maymunu" adıyla bilinen, internette ve işportada çocuklara oyuncak diye satılan ürün 'Poliakrilamid asit' içeriği ile ölüm riski taşıyor.

Anne babalar dikkat! Ölüm oyuncağı...

Bitkilerin büyümesi amacıyla ve dekoratif ürün olarak tasarlanan ancak kısa zamanda kimi uyanıklar tarafından çocuklara oyuncak olarak pazarlanan su maymunları, uyarılara rağmen internette ve işportada satılmaya devam ediyor. 'Poliakrilamid asit' içeren nanoteknolojik ürün suyla temas ettiğinde büyüklüğünün 400 katına ulaşıyor. Şeker sanılıp yutulduğunda ise solunum yetmezliği, mide, bağırsak tıkanmalarıyla ölümcül riskler yaratıyor. Uzmanlara göre, su maymunları zehirleme ve alerjik etkilere de neden olabilir.

  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba 08:13
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