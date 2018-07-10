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Metehan’a veda

Metehan’a veda
Bursa'da , 30 Haziran- 1 Temmuz tarihlerinde yapılan YKS'ye girdi. Sınavı başarılı geçti. Bunun üzerine Atıcı'nın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde her ikisi de doçent olan annesi Elif ve babası , oğullarını tatil için 'ya gönderdi. Motosiklet tutkunu olan Metehan, geçen hafta Salı günü başkent Havana'da kiraladığı motosikletle geziye çıktı. Bu sırada Atıcı, aynı yöne giden otomobile arkadan çarptı. Ağır yaralanan talihsiz genç, hastanede hayatını kaybetti. İki çocuğundan birini kaybeden aile, büyük üzüntü yaşadı. Metehan Atıcı, dün 'daki Pınarbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Doçent Dr. Elif ve Teoman Atıcı, biricik evlatlarını dün gözyaşları için toprağa verdi.


Genç adamın tabutunun üstünde taraftarı olduğu forması vardı.
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