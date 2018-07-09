İstanbul'un cankurtaranları bakın kaç kişiyi kurtardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanları içinde bulunan 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar, Cumartesi günü 89, Pazar günü ise 358 boğulma tehlikesi geçiren vatandaşa müdahale etti. İBB cankurtaran ekipleri hafta sonu 447 kişiyi boğulmaktan kurtardı.
Havaların ısınmasıyla birlikte İstanbullular plajlara akın etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları hafta sonu yoğun mesai harcadı.
İBB'nin sorumluluk alanları içinde bulunan toplam 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 447 kişiyi kurtardı.
İBB'nin sorumluluk alanları içinde bulunan toplam 38 plajda hizmet veren cankurtaranlar hafta sonu boğulma tehlikesi geçiren 447 kişiyi kurtardı.
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