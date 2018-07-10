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Alzheimer'dan korunmanın yolları

Alzheimer'den korunmak için önerilerde bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Aydan Tandoğan Sarp, “Alzheimer hastalığının başlangıcında yeni bilgileri öğrenme, yakın zamanda olanları söylenenleri akılda tutma yetisi bozulur. Ancak bellekte depolanmış eski bilgiler korunur” dedi

Alzheimerdan korunmanın yolları

Alzheimer hastalığı giderek toplumda daha tanınır hale geldiği halde tanı sıklıkla gecikir. Bunun en önemli nedeni, "unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası" olduğunun düşünülmesidir.

  • 10 Temmuz 2018, Salı 19:36
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