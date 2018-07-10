Alzheimer'dan korunmanın yolları

Alzheimer hastalığı giderek toplumda daha tanınır hale geldiği halde tanı sıklıkla gecikir. Bunun en önemli nedeni, "unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası" olduğunun düşünülmesidir.
Alzheimer hastalığı giderek toplumda daha tanınır hale geldiği halde tanı sıklıkla gecikir. Bunun en önemli nedeni, "unutkanlığın yaşlılığın doğal bir parçası" olduğunun düşünülmesidir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.