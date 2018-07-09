24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sisteme geçen Türkiye, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme tam anlamıyla ilk adımı atıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te saat 16.00'da gerçekleştirilecek olan yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış olacak. Yeni kabinede kimler olacak? Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Yeni kabine belli oldu mu? İşte yeni kabine ile ilgili tüm detaylar...

YENİ KABİNE BELLİ OLDU MU?

Erdoğan'ın yemin töreninin ardından saat 21.00 Yeni Kabine açıklanacak. Şimdi tüm Türkiye gözünü yeni kabinede olacak isimlere çevirdi. Yeni dönemde bakan olacak isimler, milletvekili olamayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada yeni kabinenin partili olmayacağını açıklamış, daha sonra yeni kabinede Meclis'ten de isimler olabileceğini belirtmişti.

YENİ KABİNEDE KİMLER VAR?

Yeni kabine ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Herkes yeni kabinedeki bakanları merak etmeye başladı. Yeni dönemin ilk kabinesi için iş dünyası ve bilim alanından birçok kişinin adı bakanlık için ortaya atıldı.

YENİ BAKANLAR KURULU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'nin yeni sistemindeki ilk kabinesinin saat 21.00'da açıklanacağı duyurulmuştu. Yeni kabinenin açıklanmasından önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugüne kadar ki en geniş kapsamlı davete ev sahipliği yapacak. Yeni sisteme geçiş için yapılan törene birçok ülkenin devlet başkanı konuk olarak davet edilirken, ünlü simalar da Külliye'de olacak. Tören saat 18.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başlayacak.

YENİ KABİNEYİ KİM AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'teki yemin töreninin ardından düzenlenecek olan davet sonrası saat 21.00'da yeni kabineyi duyuracak.

YENİ SİSTEMDE KAÇ BAKANLIK VAR?

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bazı bakanlıklar birleşirken, bazı bakanlıklar da isim değiştirecek. Yeni sistemde bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek. Yeni sistemdeki bakanlıkların isimleri: "Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı."

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye'nin yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı yürütmenin başı oluyor. Erdoğan kendisine 2 ya da 3 tane yardımcı belirleyecek. Bakanlar kurulu dışında cumhurbaşkanlığına bağlı 8 başkanlık ile 4 başkanlık ofisi olacak. Bunlara ilaveten bir de kurullar var.

Cumhurbaşkanlığına başlı 8 başkanlık : Yeni yönetim modelinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı 8 başkanlık şöyle : Devlet Denetleme Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu, Milli İstihbarat Başkanlığı (MİT), Genelkurmay Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yeni sistemdeki adı "Milli İstihbarat Başkanlığı" oldu. Cumhurbaşkanlığı bünyesinde olacak Savunma Sanayii Müsteşarlığı da başkanlığa dönüştürüldü.