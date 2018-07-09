Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl?
Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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