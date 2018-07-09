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'da nasıl olacak? Yurt genelinde hava durumu nasıl?

Hava sıcaklıklarının 30 derecenin üzerinde seyrettiği 'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 'nun doğusu ve bölümü ile 'nun kuzeydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

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  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi 09:41
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