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Yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? 'da nasıl? İşte il il hava durumu?

Yaz yavaş yavaş kendisini hissettirmeye başladı. Giderek artan sıcaklıklar ise insanları bunaltmaya başladı. Temmuz ayında kavurucu sıcakların bunalttığı vatandaşlara meteoroloji uzmanlarından kötü haber geldi. Uzmanlar Ağustos ayına yaklaştıkça sıcaklıklar daha da yükseleceğini söyledi. Peki Temmuz ve Ağustos'ta nasıl olacak? İşte illere göre hava durumu...



Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.

Sıcaktan bunalan insanlar deniz kenarlarına ve ağaçlık bölgelere giderek serinlemeyi tercih ediyor.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 15:43
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