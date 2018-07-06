Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.
Sıcaktan bunalan insanlar deniz kenarlarına ve ağaçlık bölgelere giderek serinlemeyi tercih ediyor.
Türkiye genelinde sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.
Sıcaktan bunalan insanlar deniz kenarlarına ve ağaçlık bölgelere giderek serinlemeyi tercih ediyor.
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