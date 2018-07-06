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’ne çıkan bir kişi Boğaz'a atladı

’ne çıkan kimliği belirsiz bir kişi, kendisini boğazın serin sularına attı. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

FSMde intihar şoku! Boğaza atladı...

Olay, saat 17.00 sıralarında 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FSM Köprüsü'ne çıkan kimliği öğrenilemeyen bir kişi, bir süre bekledikten sonra bir anda kendini boğazın serin sularına attı.

Şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine , deniz polisleri ve kıyı emniyetine bağlı ekipler harekete geçerken, sağlık ekipleri ise hazır bekletildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin şahsı arama çalışmaları sürüyor.

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  • 06 Temmuz 2018, Cuma 17:51
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