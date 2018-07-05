Antalya'da 13 gün önce dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', yaşam savaşı veriyor. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde gözetim altında tutulan ikizler hayata tutunmayı başarırsa, bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.
Yaşam savaşı
Etiketler: Akdeniz Üniversitesi , yoğun bakım , yeni doğan , Antalya
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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