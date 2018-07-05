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Yaşam savaşı

Yaşam savaşı
Antalya'da 13 gün önce dünyaya gelen kafadan yapışık 'siyam ikizleri', yaşam savaşı veriyor. Hastanesi Ünitesi'nde gözetim altında tutulan ikizler hayata tutunmayı başarırsa, bir dizi ameliyatla birbirlerinden ayrılacak.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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