Üsküdar'da , özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.
Üsküdar'da dev polis uygulaması
Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Etiketler: Uyuşturucu , Yavuztürk Mahallesi , Üsküdar , operasyon
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