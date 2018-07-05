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'da dev polis uygulaması

'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak u düzenledi.



Üsküdar'da , özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 19:40
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