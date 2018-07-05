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’da gıda si şüphesiyle 150 kişi hastaneye başvurdu

’da işyerlerine yemek yapan bir firmanın dağıttığı yemeklerden yiyen yaklaşık 150 kişi gıda si şüphesiyle hastanelere başvurdu

Yüzden fazla kişi hastanelik oldu!

Edinilen bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi 'nde bulunan ve işyerlerine yemek yapan bir firma öğle yemeğinde tavuk, pilav ve çorba dağıttı. Çeşitli işyerlerine dağıtılan yemekten yiyen 150'ye yakın kişi ise rahatsızlanarak devlet ve özel olmak üzere şehirdeki çeşitli hastanelere başvurdu.

'nın haberine göre, gıda si şüphesiyle hastanelerde müdahale edilen kişilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri yemek firmasında inceleme yaptı. Müdürlüğünden gıda denetim ekipleri de yemek yapılan firmaya gelerek inceleme başlattı. İşyerinde yaklaşık 400 kişilik yemek çıktığı, bir kişinin bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 19:51
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