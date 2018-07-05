Atatürk'ün Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobili, restorasyonunun tamamlanmasının ardından törenle teslim edildi. Anıtkabir Müze Komutanı Binbaşı Kasım Mehmet Teke, otomobilin yenilenmesinin 2 yıl 4 ay sürdüğüne işaret ederek, eksik parçalarının yurt dışından temin edildiğini, deformasyona uğrayanların da onarıldığını söyledi.
İşte Ata'nın otomobili
Etiketler: otomobil , Mustafa Kemal Atatürk
- 05 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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