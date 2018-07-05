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İşte Ata'nın i

İşte Atanın otomobili
Atatürk'ün Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam i, restorasyonunun tamamlanmasının ardından törenle teslim edildi. Anıtkabir Müze Komutanı Binbaşı Kasım Mehmet Teke, otomobilin yenilenmesinin 2 yıl 4 ay sürdüğüne işaret ederek, eksik parçalarının yurt dışından temin edildiğini, deformasyona uğrayanların da onarıldığını söyledi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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