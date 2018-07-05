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'da baraj ine giren baba ve üvey iki kızı kayboldu

'ın Altınözü ilçesinde serinlemek için baraj ine giren baba ve üvey iki kızı kayboldu.

Acı bekleyiş... Baba ve iki kızı aranıyor
Alınan bilgiye göre, Yarseli Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz (49), üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) ile Yarseli Barajı yanındaki tarlalarına fasulye ekmeye gitti.

Bir müddet sonra baba Korkmaz, serinlemek amacıyla girdiği baraj gölünde çırpınmaya başladı. Bunun üzerine durumu fark ederek babalarını kurtarmak için e atlayan Aslan kardeşler ile Korkmaz, suda kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Suda kaybolan baba ve kızların bulunması için 'dan kurtarma ekiplerinin beklendiği öğrenildi.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 21:55
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