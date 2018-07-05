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Eski 1. Komutanı , dolandırıcıların kurbanı oldu

Telefon dolandırıcıları 8 kişinin 400 bin TL'sini dolandırdı. Dolandırılanlar arasında dikkat çeken bir isim de var. Eski 1. Komutanı emekli Orgeneral da dolandırıcıların kurbanı oldu. Bir dönem Ergenekon Davası'nda yargılanan ve beraat eden Tolon'u operasyonu bahanesiyle kandırdılar. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

Bu kez onu hedef aldılar!

Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

Dolandırılan isimler arasında eski 1. Komutanı emekli Orgeneral vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI

Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar.

Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri uyruklu 2 kişi yakalandı.

İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 21:34
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