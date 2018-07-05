Bodrum'da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.
Bodrum'da kazada ölen Ömer Faruk Odabaşı'nın son sözleri yürek burktu
Bodrum’da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.
Bodrum'da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.
Etiketler: Ömer Faruk Odabaşı , Bodrum , kaza , Mehmet Kocadon , trafik kaza , Murat Odabaşı
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