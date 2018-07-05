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'da da ölen 'nın son sözleri yürek burktu

’da meydana gelen trafik sı sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.



Bodrum'da meydana gelen trafik kazası sonrası yaralanarak hastaneye kaldırılan 6 yaşındaki Ömer Faruk Odabaşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun son sözleri "Anne üzülme benim bir şeyim yok" oldu.
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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 10:43
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