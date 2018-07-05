Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda çökertilen ve liderliğini "Manukyan" lakaplı kadının yaptığı fuhuş çetesinin, polise yakalanmamak için telefonda şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Şahısların kadına "karpuz, temizlikçi ve oda", fuhuş yapacak yeni kadın için "taze çay", fuhuş yapmak yerine "temizlik yapmak" dedikleri öğrenildi.