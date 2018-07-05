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'da operasyonu! Şifreli mesaj için kullanılan sözler...

merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin telefon takibine takılmamak için şifreli şekilde konuştuğu ve kendi aralarında bir jargon belirlediği ortaya çıktı.

Adanada fuhuş operasyonu! Şifreli mesaj için kullanılan sözler...

Adana merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda çökertilen ve liderliğini "Manukyan" lakaplı kadının yaptığı fuhuş çetesinin, polise yakalanmamak için telefonda şifreli konuştuğu ortaya çıktı. Şahısların kadına "karpuz, temizlikçi ve oda", fuhuş yapacak yeni kadın için "taze çay", fuhuş yapmak yerine "temizlik yapmak" dedikleri öğrenildi.

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  • 05 Temmuz 2018, Perşembe 10:26
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