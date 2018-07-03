Prof. çete!

Çete yöneten çete çökertildi. Film gibi operasyon geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Buna göre bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü arayan çok sayıda vatandaş, tele-dolandırıcılar tarafından yüklü miktarda dolandırıldıklarını söyledi. Şikayetlerin ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine polis, harekete geçti. Şanlıurfa merkezli olan ve çete yöneten çete, operasyonla çökertildi. Örgütün 12 üyesi ise Şanlıurfa ve İstanbul emniyet müdürlükleri işbirliğiyle yakalandı ve sorgulanmak için megakente götürüldü. Yakalanan teledolandırıcılar arasında hukukçu Prof. Dr. Erdener Yurtcan ile kalp ve iç hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ı geçmişte dolandıran şüpheliler de vardı. Zanlıların bugüne kadar toplam 1 milyon lira vurgun yaptığı anlaşıldı. Dolandırıcılık çetesinin işleyişi ise şöyleydi:
Çete, 18-20 yaş arası gençleri kurye olarak kullandı. Mağdurlara "Dolandırılmak üzeresiniz. Banka hesaplarınız bir çete tarafından boşaltılacak. Hemen bankadaki paraları çekip bize getirin veya vereceğimiz banka hesap numaralarına havale yapın. Dolandırıcıları yakaladığımızda paralarınızı size iade edeceğiz" veya "Hakkınızda bir soruşturma var" dendi.
Çete, İstanbul başta olmak üzere farklı illerde bulunan tele-dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılıydı. Çok sayıda çeteyi yönetiyordu.
Şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıyor, telefonla ulaştıkları mağdurlara polis telsizlerini dinletiyordu.
Emir SOMER
Çete, 18-20 yaş arası gençleri kurye olarak kullandı. Mağdurlara "Dolandırılmak üzeresiniz. Banka hesaplarınız bir çete tarafından boşaltılacak. Hemen bankadaki paraları çekip bize getirin veya vereceğimiz banka hesap numaralarına havale yapın. Dolandırıcıları yakaladığımızda paralarınızı size iade edeceğiz" veya "Hakkınızda bir soruşturma var" dendi.
Çete, İstanbul başta olmak üzere farklı illerde bulunan tele-dolandırıcılık çeteleriyle bağlantılıydı. Çok sayıda çeteyi yönetiyordu.
Şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıyor, telefonla ulaştıkları mağdurlara polis telsizlerini dinletiyordu.
Emir SOMER
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