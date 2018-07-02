Tansiyon baş döndürüyor!

PEK çok insan hayatının bir döneminde baş dönmesinden şikayet ediyor. Günlük hayata yayıldığında ihmal edilen, önemsenmeyen bu durum, bazı hastalıkların belirtisi de olabiliyor. Baş dönmesi, kişinin kendisi veya çevresinin döndüğünü düşünmekte, bir hareket yanılsamasına neden olarak rahatsız ediyor. Bu tablo, kişinin günlük yaşamını zaman zaman durma noktasına getirebiliyor, iş ve sosyal yaşamında sıkıntılara neden oluyor. Burada sorunun kaynağının tespit edilerek doğru tedavi planlaması yapılması kişinin hayat kalitesini yükseltiyor. Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Türker Şahiner, baş dönmesinin en sık görülen nedenlerini açıklıyor. Ve tedavi süreci hakkında önemli tavsiyelerde bulunuyor...
VERTİGO
İç kulağın denge problemlerinden kaynaklanan baş dönmeleri sık görülüyor. Bulantı, kusma gibi durumlar da baş dönmesine eşlik ediyor. Hastalar, gözlerini dahi açamıyor. Bu tür vertigoların en çok rastlanan türü, iç kulaktaki denge sinyalini alan kristalin yerinden oynaması ile oluşuyor. Hava değişimleri, küçük travmalar bu kristallerin yerinden oynamasına neden oluyor. O kristaller yerine oturtulduğunda hemen düzeliyor ya da ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.
DAMAR HASTALIKLARI
Beyinde ateroskleroz yani damar sertliği görülmesi de baş dönmesine neden oluyor. Kolesterol plakları beyin damarlarında bozulmaya neden olur ve baş dönmesi ile dengesizlik ortaya çıkıyor. Bu durumda mutlaka nöroloji uzmanına başvurulması ve ilaç tedavisi ile hastalığın kontrol altına alınması öneriliyor.
BEYİN TÜMÖRLERİ
Beyinde iyi ya da kötü huylu tümörler baş dönmesine yol açıyor. Özellikle beyincik bölgesindeki oluşumlar bunu daha çok tetikliyor. Baş dönmesi konusunda gerekli tetkikler yapılırken bu seçeneğin atlanmaması gerekiyor. Doğru bir tedavi
planlanması ve tümörün alınması ile baş dönmesi de geçiyor.
MS HASTALIĞI
Multipl skelroz yani MS hastalığı, beyin ve omurilikteki sinirlerin myelinli kılıflarını etkiliyor. Tekrarlayabiliyor. Genç yaşta ve kadınlarda sık görülüyor. MS'in en büyük belirtileri arasında baş dönmesi bulunuyor. MS takibinin bu konuda deneyimli bir uzman tarafından yürütülmesi ve tedavinin aksatılmaması gerekiyor.
ENFEKSİYONLAR
Gribal enfeksiyondan tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlara kadar pek çok enfeksiyon baş dönmesi yapıyor. Mutlaka uzman yardımının alınması, vücuttaki enfeksiyon düzeyinin belirlenip tedavinin uygulanması gerekiyor.
DİYABET
Şeker hastalığında beyin hücrelerinin şeker kullanımı bozuluyor ve enerji alamıyor. Bu durum da baş dönmesi ve denge problemlerine neden oluyor.
METABOLİK HASTALIKLAR
Karaciğer hastalıkları, tiroit problemleri ve kullanılan bazı ilaçlar baş dönmesi yapıyor. Kan şekeri düzeyi ve kan basıncındaki dengesizlikler baş dönmesine neden oluyor.
STRES
Kişide duygu durum bozuklukları, stres gibi faktörler de baş dönmesi ve denge problemlerine neden oluyor. Mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor.
HİPERTANSİYON
Beyin damarları tansiyon yükselince kendini kanamaya karşı korumak için çaplarını daraltıyor. Bu sırada kan debisi düşüyor ve kana ihtiyacı olan bölgeler bu duruma bir çeşit itiraz ediyor. Baş dönmesi de bu şekilde oluşuyor.
VERTİGO
İç kulağın denge problemlerinden kaynaklanan baş dönmeleri sık görülüyor. Bulantı, kusma gibi durumlar da baş dönmesine eşlik ediyor. Hastalar, gözlerini dahi açamıyor. Bu tür vertigoların en çok rastlanan türü, iç kulaktaki denge sinyalini alan kristalin yerinden oynaması ile oluşuyor. Hava değişimleri, küçük travmalar bu kristallerin yerinden oynamasına neden oluyor. O kristaller yerine oturtulduğunda hemen düzeliyor ya da ilaçlarla kontrol altına alınabiliyor.
DAMAR HASTALIKLARI
Beyinde ateroskleroz yani damar sertliği görülmesi de baş dönmesine neden oluyor. Kolesterol plakları beyin damarlarında bozulmaya neden olur ve baş dönmesi ile dengesizlik ortaya çıkıyor. Bu durumda mutlaka nöroloji uzmanına başvurulması ve ilaç tedavisi ile hastalığın kontrol altına alınması öneriliyor.
BEYİN TÜMÖRLERİ
Beyinde iyi ya da kötü huylu tümörler baş dönmesine yol açıyor. Özellikle beyincik bölgesindeki oluşumlar bunu daha çok tetikliyor. Baş dönmesi konusunda gerekli tetkikler yapılırken bu seçeneğin atlanmaması gerekiyor. Doğru bir tedavi
planlanması ve tümörün alınması ile baş dönmesi de geçiyor.
MS HASTALIĞI
Multipl skelroz yani MS hastalığı, beyin ve omurilikteki sinirlerin myelinli kılıflarını etkiliyor. Tekrarlayabiliyor. Genç yaşta ve kadınlarda sık görülüyor. MS'in en büyük belirtileri arasında baş dönmesi bulunuyor. MS takibinin bu konuda deneyimli bir uzman tarafından yürütülmesi ve tedavinin aksatılmaması gerekiyor.
ENFEKSİYONLAR
Gribal enfeksiyondan tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlara kadar pek çok enfeksiyon baş dönmesi yapıyor. Mutlaka uzman yardımının alınması, vücuttaki enfeksiyon düzeyinin belirlenip tedavinin uygulanması gerekiyor.
DİYABET
Şeker hastalığında beyin hücrelerinin şeker kullanımı bozuluyor ve enerji alamıyor. Bu durum da baş dönmesi ve denge problemlerine neden oluyor.
METABOLİK HASTALIKLAR
Karaciğer hastalıkları, tiroit problemleri ve kullanılan bazı ilaçlar baş dönmesi yapıyor. Kan şekeri düzeyi ve kan basıncındaki dengesizlikler baş dönmesine neden oluyor.
STRES
Kişide duygu durum bozuklukları, stres gibi faktörler de baş dönmesi ve denge problemlerine neden oluyor. Mutlaka psikolojik destek alınması gerekiyor.
HİPERTANSİYON
Beyin damarları tansiyon yükselince kendini kanamaya karşı korumak için çaplarını daraltıyor. Bu sırada kan debisi düşüyor ve kana ihtiyacı olan bölgeler bu duruma bir çeşit itiraz ediyor. Baş dönmesi de bu şekilde oluşuyor.
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