Minik Eylül Yağlıkara'nın katilinin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı

Dün Ankara'dan gelen son dakika haberi Türkiye'nin kanını dondurdu. Sosyal medyada öfke dinmiyor! 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın arama çalışmalarında komşusunun otomobilinde saç ve doku örneği bulunmuş, şüpheli Uğur K. tutuklanmıştı. Bu süreçte zanlı sorgusunda hiçbir ifade vermedi. Sürdürülen arama çalışmalarında dün küçük kızın cansız bedeni elektrik direğinin dibine gömülü bulundu... Tüyler ürperten olayın aydınlatılmasıyla ortaya çıkan mide bulandıran detaylar ise dehşete düşürdü.