Bayramda kaybolan ve 18 gündür arama çalışmaları devam eden Leyla Aydemir'den acı haber geldi... Leyla Aydemir dedesinin köyünde, bir dere kenarında ölü bulundu... Tüm Türkiye'nin iyi bir haber beklediği, ve hemen herkesin ilgilendiği ve arama çalışmalarına katıldığı 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den ne yazık ki acı bir haber geldi..