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'den acı haber geldi!

’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü ailesiyle birlikte gittiği ziyarette ortadan kaybolan 4 yaşındaki küçük Leyla’nın cansız bedenine aramaların 18. gününde ulaşıldı. 'in cansız bedeni kaybolduğu Bezirhane köyünde bulundu. Küçük Leyla'nın ailesinden ilk açıklama geldi, Leyla'nın dedesi Zeki Aydemir, "Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin." dedi



Bayramda kaybolan ve 18 gündür arama çalışmaları devam eden Leyla Aydemir'den acı haber geldi... Leyla Aydemir dedesinin köyünde, bir dere kenarında ölü bulundu... Tüm Türkiye'nin iyi bir haber beklediği, ve hemen herkesin ilgilendiği ve arama çalışmalarına katıldığı 4 yaşındaki Leyla Aydemir'den ne yazık ki acı bir haber geldi..
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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 18:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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t&#252;rk türk

allah rahmet eylesin allah ailesine sabır versin ) ama idam gelsin artık :

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cevapla 02.07.2018 22:24
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