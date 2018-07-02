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Küçük Eylül'ün babasından son isteği yürek dağladı

Geçtiğimiz günlerde kaybolan ve ardından yapılan araştırmalar neticesinde öldürülmüş bir şekilde bulunan Eylül Yağlıkara'nın babasının son isteği yürekleri burktu...

Eylülün babasından son isteği yürek dağladı

Ankara'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki kızı Eylül'ü önceki gün toprağa veren İbrahim Yağlıkara çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Yağlıkara, yaz aylarında geldiği ve kasıma kadar kaldığı Polatlı'da topladığı hasadı Bursa'da satarak Eylül ile birlikte 3 kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.

  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 08:01
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