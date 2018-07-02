Küçük Eylül'ün babasından son isteği yürek dağladı

Ankara'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki kızı Eylül'ü önceki gün toprağa veren İbrahim Yağlıkara çiftçilik yaparak geçimini sağlıyor. Yağlıkara, yaz aylarında geldiği ve kasıma kadar kaldığı Polatlı'da topladığı hasadı Bursa'da satarak Eylül ile birlikte 3 kız çocuğunun eğitim masraflarını karşılıyor.