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'da operasyonu

'da emniyet güçleri tarafından bir park içerisinde pazarlığı gerçekleştirildiği iddiasıyla yapılan operasyonda üçü yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen M.B. ile Özbek uyruklu oldukları öğrenilen G.B., G.Y. ve J.K. isimli kadınların Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta pazarlık yaptığı sırada operasyon düzenledi.

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  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 08:13
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