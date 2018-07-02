Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuşa aracılık yaptığı belirlenen M.B. ile Özbek uyruklu oldukları öğrenilen G.B., G.Y. ve J.K. isimli kadınların Karaçayır Mahallesi'nde bulunan bir parkta pazarlık yaptığı sırada operasyon düzenledi.
Bolu'da fuhuş operasyonu
Bolu'da emniyet güçleri tarafından bir park içerisinde fuhuş pazarlığı gerçekleştirildiği iddiasıyla yapılan operasyonda üçü yabancı uyruklu kadın olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.
- Eylül'ün ölümünde vahşet ve cinsel istismar çıktı
- THY'nin 45 yıllık pilotu göklere böyle veda etti!
- Tansiyon baş döndürüyor!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.