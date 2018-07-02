Kafalar 'car'ışık!

ERZURUM'DA yaşanan olay fıkraları aratmadı... 25 EU 448 plakalı otomobilin sahibi M.C. sabah saatlerinde alışveriş merkezinde bıraktığı arabasını bulamadı. Hemen çalıntı ihbarı yaptı. MOBESE kameralarını inceleyen polis, otomobilin bir kişi tarafından alındığını saptadı. Kısa sürede arabayı alan Ö.G. yakalandı. Yapılan incelemede, Ö.G'nin, arkadaşının otomobilinin anahtarlarını aldığı, aynı model ve ikisi de beyaz olan otomobiller peş peşe park edilince, yanlışlıkla M.C'nin otomobiline bindiği saptandı. Olay tatlıya bağlandı. Akıllarda ise bir anahtarla aynı model iki aracın nasıl çalıştığı sorusu kaldı...





FURKAN NEHRİ