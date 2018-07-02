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Bu bitkilere zararın cezası 49 bin lira

Bu bitkilere zararın cezası 49 bin lira

Dünyada sadece Bayburt'ta yetişen ve koruma altında olan "Stachys Bayburtensis" ile "Silene Bayburtensis" bitkilerine zarar verenlere Çevre Kanunu gereğince 48 bin 625 lira para cezası kesiliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bayburt Şube Müdürü Alparslan Katırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Genel Müdürlüklerinin Türkiye genelinde yaptığı Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesinin Bayburt ayağının 2015'te başladığını ve geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandığını söyledi.

  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi 12:31
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