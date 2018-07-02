Anne ve babasını sopayla vurarak öldürdü! Nedeni dehşete düşürdü

Durumu aktardığı Şahin Dayan, iddiaya göre, anne ve babasının Hamzalı Mahallesi'ne bir yakınlarının düğününe gittiğini söyledi. Şahin Dayan, aynı gün saat 20.30 sıralarında Cumalı Mahallesi Kahvehanesi'nde, bir süre oturup, çay içtikten sonra, "Öğleden sonra Soma'ya bankadan para çekmeye gittim. Dönüşte Kınık'a uğradım. Eve gidip yemek yiyeyim" diyerek ayrıldı. 10 dakika kadar sonra kırsal Cumalı Mahallesi Muhtarı Tuncay Ergün'ü arayan Şahin Dayan, "Muhtar, bizim eve hırsız girmiş. Annem ve babam kanlar içinde hareketsiz yatıyor" dedi. Bunun üzerine Muhtar Ergün, jandarma ve 112 Acil Servis'e ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Rıfat ve Elif Dayan çiftinin başlarına sert bir cisimle vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Şişmeye ve bozulmaya başlamayan cesetler jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.