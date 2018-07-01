Davetliler fotoğraf çekince düğün iptal oldu. Trajikomik olay Kocaeli'de yaşandı. Çalan müzik eşliğinde kendini halaya kaptıran davetliler bir anda müziğin kesilmesi, ışıkların kapatılmasıyla büyük şok yaşadı. Gerçek kısa sürede anlaşıldı. Bazı davetlilerin fotoğraf çekmesine öfkelenen salon işletmecisi ve çalışanları, 'Kimse fotoğraf çekmeyecekti" diyerek düğün sahiplerinin üzerine yürüdü. Olay çıktı, düğün iptal oldu. Davetleriler kendilerini salon dışında buldu. Sadece bir kişinin cep telefonuyla fotoğraf çekmesi yüzünden düğünü iptal olan gelin ve damat soluğu mahkemede aldı. Davacı dünürler, hakaret ve tehditlerde bulunan salon çalışanlarının bütün davetlileri mekan dışına çıkardıklarını belirterek; düğünün gerçekleşmesi için yapılan ve iptal edilmesi yüzünden kuaför masrafları, davetlilerin nakli için yapılan ulaşımservis ücretleri, gelinlik-damatlık masraflarının tarafına iadesini talep etti. Aile, 21 bin 700 TL maddi tazminat ile 100 bin TL manevi tazminatın kendilerine ödenmesini istedi. Karşı taraf ise iddiaları reddetti. Sözleşmede belirtilmesine rağmen davetlilerin çekim yaptığını öne sürdü. Tarafları dinleyen mahkemenin önümüzdeki aylardaki duruşmada karar vermesi bekleniyor.
Şalterlerı attı!
Kocaeli’de bir düğünde davetliler, pistte oynayan yakınlarının fotoğrafını çekmek istedi. Sinirlenen salon işletmecisi, müziği kesip şalterleri indirdi...
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
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