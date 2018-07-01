Eczaneye Suriyeliler saldırdı yalanı!

Türkiye Cumhuriyeti mazlumların umudu oldukça ülke içinde ve dışında bunu hazmedemeyen provokatörler rahat durmuyor. Mersin'de eczaneye saldıran grubun Suriyeli olduğunu iddia edenlerin yalanları yine ellerinde patladı.







AA'nın haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde tartıştıkları müşteriler ve yakınları tarafından darp edildikleri öne sürülen 4 eczane çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Tarsus Devlet Hastanesinin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen 2 kişi ilaç almak istedi.





Aradıkları ilacı bulamayınca eczane çalışanıyla tartışan şüpheliler, olay yerinden ayrıldıktan sonra yanlarına yakınlarını da alarak yeniden iş yerine geldi.

Grup, taş ve sopalarla eczane çalışanlarını darbetti ve iş yerine zarar verdi.

Gruptakiler tarafından darbedilen 4 eczane çalışanı, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Saldırıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Olayın üzerinden çok geçmeden bu haber birçok medya kuruluşunda saldırıyı Suriyeliler yapmış gibi gösterildi.







Ardından sosyal medyada harekete geçen bazı provokatörler olayı Suriyelilere yaptığını iddia ederek yalana başvurdu. Bu isimler arasından İYİ Partili Ümit Özdağ'da vardı.







Ancak çok geçmeden olayın Suriyelilerle hiçbir ilişkisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Eczane sahibinin gelini provokatörlerin sosyal medya yalanını attığı tweetlerle ortaya çıkardı.

İŞTE O TWEETLER

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