Komada tecavüz

Komaya giren genç kızın tecavüze uğradığı iddia edildi. Sevgilisinin 43 yıl hapsi istendi. Olay 22 Aralık 2016'da İstanbul'da meydana geldi. İddiaye göre, Caner B.(28) ve Kübra H. (20) buluştu. Şeker hastası olan Kübra H. ile Caner B. alkol aldı. Genç kız şeker komasına girdi ve fenalaştı. Caner B. onu hastaneye götürdü ancak Kübra H. kurtarılamadı. Genç kızın cinsel ilişkiye girdiğine dair bulgulara rastlandı. Caner B. hakkında "Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi ve nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 32 yıldan 43 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Caner B.,"İki kez görüştük. Sahilde alkol aldık. İki oda tutmuştuk. Kübra'nın odasına gittiğimizde sevişmek istedi. Sabah uyandığımda Kübra horluyordu. Uyandıramayınca hastaneye götürdüm. Rızası dışında hiçbir şey olmamıştır" dedi. Mahkeme duruşmayı erteledi.
Komaya giren genç kız yoğun bakıma alındı. O anlar güvenlik kameraları na yansıdı.
OSMAN ASİLTÜRK
Komaya giren genç kız yoğun bakıma alındı. O anlar güvenlik kameraları na yansıdı.
OSMAN ASİLTÜRK
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