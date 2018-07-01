Ankara'da 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara, 22 Haziran'da ortadan kayboldu. Önceki gün ise cesedi bulundu. Olayın bir numaralı şüphelisi Uğur Koçyiğit, tutuklandı. Katil zanlısının tüm soruları yanıtsız bıraktığı belirtildi. Koçyiğitin yanı sıra annesi H.K. ve sevgilisi de gözaltına alındığı öğrenildi. Küçük kızı ise gözyaşları arasında toprağa verildi. Ünlüler de çocuk ölümlerine bir kez daha tepki gösterdi. İşte sosyal medyadaki yorumlar;
DEMET AKALIN: Bugün konuşulması gereken tek şey Eylül ve idam. Başka türlü bu soysuzların önü kesilmeyecek.
SEViM EMRE: İdam istiyorum! Allah belalarını versin.
iBRAHiM TATLISES: İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok seviyorum.
YILDIZ TiLBE: En kısa zamanda çözüm bulunmalı. İdam istiyoruz.
MERVE ÖZBEY: Sizin gibi masumlara bunu yapanlara karşı vicdanım ve içim hiç soğumayacak.
Eylül Yağlıkara, 22 Haziran'da ortadan kaybolmuştu.
DEMET AKALIN: Bugün konuşulması gereken tek şey Eylül ve idam. Başka türlü bu soysuzların önü kesilmeyecek.
SEViM EMRE: İdam istiyorum! Allah belalarını versin.
iBRAHiM TATLISES: İnsanları tanıdıkça köpeğimi daha çok seviyorum.
YILDIZ TiLBE: En kısa zamanda çözüm bulunmalı. İdam istiyoruz.
MERVE ÖZBEY: Sizin gibi masumlara bunu yapanlara karşı vicdanım ve içim hiç soğumayacak.
Eylül Yağlıkara, 22 Haziran'da ortadan kaybolmuştu.
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