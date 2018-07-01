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En uyanık Aslıhan çıktı

En uyanık Aslıhan çıktı
Gazıantep'te iki çocuklu İbrahim ve çiftinin, 8 hafta önce ikizleri dünyaya geldi. Tartıda en ağır gelen yavru ise 'di. Doktorunun adını alan Aslıhan, bin 20 gramla beşizlerin en ağırı olarak dünyaya geldi. bin 10, bin, 900, ise 800 gram ağırlığında doğdu. Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu ise bebeklerin 8 haftadır kaldıkları kuvöz sürecinde yoğun bir tedavi ve bakım gördüklerini söyledi.



MEHMET BONCUK
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