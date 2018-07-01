En uyanık Aslıhan çıktı

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iki
çocuklu İbrahim
ve Sibel Esen
çiftinin, 8 hafta
önce ikizleri
dünyaya geldi.
Tartıda en ağır
gelen yavru ise Aslıhan Esen
'di.
Doktorunun
adını alan Aslıhan, bin 20 gramla
beşizlerin
en ağırı
olarak dünyaya
geldi. Ahmet
bin 10, Berat
bin, Mesut
900, Selim
ise 800
gram ağırlığında
doğdu. Doç. Dr. Aslıhan Abbasoğlu ise bebeklerin 8 haftadır kaldıkları kuvöz sürecinde yoğun bir tedavi ve bakım gördüklerini söyledi.
MEHMET BONCUK
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