Hiroko kayıpo

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde yaşayan elektronik mühendisi Özgür Çalık (33) ile Japon piyanist Hiroko Nakaı (35) iki yıl önce internetten tanışıp dünyaevine girdi. Evlendikten sonra Bodrum'da yaşamaya başlayan Nakaı, iddiaya göre yumurtalıklarından rahatsız olduğunu söyledi. İleride anne olamayacağı kaygısıyla bir an önce çocuk yapmak istedi. Genç kadın, 19 Mart 2017'de sezaryenle kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğin prematüre doğması nedeniyle Hiroko Nakaı'nin ailesi Japonya'dan Türkiye'ye geldi. Genç anne bebek üç aylık olunca, daha iyi bakılacağını söyleyerek kısa süreliğine çocuğu Japonya'ya götürmek istediğini söyledi. İddiaya göre 17 Haziran 2017'de ailesi ve bebeğiyle Türkiye'den ayrılan Nakaı, Japonya'ya gitti. Daha sonra kocasıyla iletişimini kesti.
100 BİN LİRAYI GETİRDİ
Çocuğunun kaçırdığından şüphelenen Özgür Çalık, annesinin hasta olduğunu söyleyerek Hiroko Nakaı'ye Türkiye'ye gelmesini söyledi. Özgür Çalık'ın iddiasına göre eşi 100 bin lira karşılığı bebeğiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Eşinin, kızını tekrar yurtdışına kaçırmasından korkan Çalık, İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne gitti. Çocuğun ve eşinin yurtdışına çıkmasının önlenmesi için tedbir istedi. Mahkeme, 27 Nisan 2018'de Hiroko Nakai ve ailesine yurtdışına çıkış yasağı koydu. Nakaı'nın eşinin rızası olmadan yurtdışına çıkmasının tedbiren önlenmesine karar veren mahkeme, çocuğun bulunması için emniyete yazı yazılmasını hükmetti. Hiroko Nakaı'nın avukatı ise tedbir kararına itiraz etti. Mahkeme, tedbir kararını veren mahkemenin sorumlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi. Davanın dün görülen duruşmasına baba Özgür Çelik ailesiyle birlikte gitti. Davalı Hiroko Nakaı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışı açıklama yapan Özgür Çelik, "Eşim boşanma davası açtı ve mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Çocuğumu 13 aydır görmüyorum. Duruşmaya da gelmediler. Ne yapacağımı ve nerede kaldıklarını bilmiyorum. Çocuğumun sağlığından endişe duyuyorum" dedi.
100 BİN LİRAYI GETİRDİ
Çocuğunun kaçırdığından şüphelenen Özgür Çalık, annesinin hasta olduğunu söyleyerek Hiroko Nakaı'ye Türkiye'ye gelmesini söyledi. Özgür Çalık'ın iddiasına göre eşi 100 bin lira karşılığı bebeğiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Eşinin, kızını tekrar yurtdışına kaçırmasından korkan Çalık, İstanbul 4. Aile Mahkemesi'ne gitti. Çocuğun ve eşinin yurtdışına çıkmasının önlenmesi için tedbir istedi. Mahkeme, 27 Nisan 2018'de Hiroko Nakai ve ailesine yurtdışına çıkış yasağı koydu. Nakaı'nın eşinin rızası olmadan yurtdışına çıkmasının tedbiren önlenmesine karar veren mahkeme, çocuğun bulunması için emniyete yazı yazılmasını hükmetti. Hiroko Nakaı'nın avukatı ise tedbir kararına itiraz etti. Mahkeme, tedbir kararını veren mahkemenin sorumlu olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi. Davanın dün görülen duruşmasına baba Özgür Çelik ailesiyle birlikte gitti. Davalı Hiroko Nakaı ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Duruşma çıkışı açıklama yapan Özgür Çelik, "Eşim boşanma davası açtı ve mahkemenin verdiği karara itiraz etti. Çocuğumu 13 aydır görmüyorum. Duruşmaya da gelmediler. Ne yapacağımı ve nerede kaldıklarını bilmiyorum. Çocuğumun sağlığından endişe duyuyorum" dedi.
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